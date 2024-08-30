Харрис, "Я не изменю политику поддержки Израиля, но война в Газе должна закончиться"

Камала Харрис утверждает, что, будучи президентом, не изменит политику поддержки Израиля, но в то же время считает, что война в Газе "должна закончиться". "Я однозначно и твердо привержена делу защиты Израиля и его способности защищаться, и это не изменится", - заявила кандидат в президенты от Демократической партии во время интервью, данного прошлой ночью, явно ссылаясь на военную помощь. В то же время она подтвердила настоятельную необходимость достижения соглашения о прекращении огня в Газе и освобождения заложников, находящихся в руках ХАМАС.

"Слишком много невинных палестинцев были убиты, нам нужно соглашение сейчас, эта война должна закончиться", - добавила она, подчеркнув также свою приверженность решению о создании двух государств, чтобы дать палестинцам "безопасность, самоопределение и достоинство".