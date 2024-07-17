Физика: прощание с Джузеппе Кальоти, ученый мирового уровня

Физик Джузеппе Кальоти, ученый мирового уровня, автор фундаментальных исследований в области дифракции и нейтронной спектроскопии, науки и технологии материалов, умер в своем доме в Варезе в возрасте 92 лет после краткой болезни. Похороны состоятся в четверг 18 июля в 10:45 в базилике Сан Витторе в Варезе. Кальоти преподавал структуру материи в университетах Павии и Генуи и в Политехническом университете Милана, где он был почетным профессором. Он был заслуженным членом Итальянского общества физики, действительным членом Ломбардской академии наук и литературы и феллоу Всемирной академии искусств и наук.

Родившийся в Неаполе 9 августа 1931 года, Джузеппе Кальоти, обучавшийся в школе Эдоардо Амальди, получил степень магистра физики в Университете "Ла Сапиенца" в Риме в 1953 году; в 1955 году он получил диплом курса усовершенствования по ядерной физике, также в "Ла Сапиенца", и в 1956 году он получил диплом школы ядерной науки и инженерии в Аргоннской национальной лаборатории (Иллинойс, США). С 1962 по 1971 год он занимал должность профессора в университетах Павии и Генуи. В 1970 году он начал работать на факультете инженерии Политехнического университета Милана в качестве профессора физики твердого тела. С 2000 по 2004 год он вел курс лаборатории промышленного дизайна и курс эстетики на факультете дизайна Политехнического университета Милана. В учебном году 2005-2006 он вел мультидисциплинарный курс эстетики - научные компоненты гармонии и красоты по заданию Аспирантской школы Политехнического университета Милана.

Научная деятельность и научные интересы профессора Кальоти охватывали различные области физики и физики материи: субъядерная физика и соответствующее оборудование, структура материи, физика твердых и жидких тел, дифракция и спектрометрия нейтронов и соответствующее оборудование, свойства, поведение и механические характеристики материалов, включая структурные. Начиная с 1980-х годов его интерес все больше сосредотачивался на междисциплинарной области для пересмотра отношений между естественными и гуманитарными науками.

Кальоти был автором/соавтором около 130 публикаций в области физики, инженерии и технологии материалов. Среди наиболее значимых результатов его исследований в этой области следует отметить: оптимизацию экспериментальных методов анализа структуры материи с помощью дифракции и спектроскопии тепловых нейтронов, критерии которых до сих пор являются эталоном для исследователей в этой области; структуру жидкого цинка, брома и галлия и динамику атомов в кристаллах свинца и цинка; корреляции между структурой и динамикой кристаллов на атомном уровне и механическими свойствами структурных материалов; проектирование и предварительное прототипирование легких колес для автомобилей. В области междисциплинарных исследований отношений между естественными и гуманитарными науками профессор Кальоти опубликовал три книги и десятки статей, подчеркивая первостепенное значение симметрии и нарушения симметрии в произведениях и деятельности человека. Недавно он разработал Musicolor, новую форму аналоговой визуализации музыки, предназначенную также для глухих.

Профессор Кальоти был удостоен различных наград: в 1963 году Премия по физике Итальянского общества физики; в 1978 году Золотая медаль Национальной академии XL и в 2005 году Золотая медаль Национальной академии Линчеи.