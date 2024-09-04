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Германия: первые переговоры о коалиции в Тюрингии между ХДС, СДПГ, Левыми и Свободными избирателями пройдут на этой неделе, «чтобы оценить варианты»

04 settembre 2024 | 15.24
Redazione Adnkronos
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На этой неделе в Тюрингии пройдут первые переговоры с целью изучения возможных будущих правительственных коалиций на региональном уровне. Представители ХДС, Левых, СДПГ и Свободных избирателей объявили сегодня, что первые встречи состоятся на этой неделе, но не назвали точных дат. Марио Фойгт, местный ведущий кандидат от ХДС, назвал эти переговоры «встречами для оценки вариантов», чтобы прояснить «существенные основы» возможного сотрудничества. Это еще не зондирующие переговоры, добавил представитель ХДС журналистам в Эрфурте. Речь идет скорее о предварительных, чем о неформальных переговорах, которые его партия проведет с СДПГ, Левыми и Свободными избирателями. Катя Вольф из Левых также подтвердила встречу на этой неделе. По ее словам, переговоры должны быть начаты «как можно скорее», подчеркнув, что это не зондирующие переговоры.

В парламенте Тюрингии 88 мест, для формирования правительства необходимо 45 мест. Коалиция между христианскими демократами из ХДС (23,6% голосов, 23 места), социал-демократами из СДПГ (6,1%, 6 мест) и Левыми и Свободными избирателями (15,8%, 15 мест) позволила бы собрать 44 места, что на одно меньше необходимого. ХДС исключила возможность вступления в коалицию с АдГ, партией, получившей большинство мест (32 места), и с Левыми (13,1% и 12 мест), с которыми она могла бы получить большинство, объединившись также с Левыми и Свободными избирателями.

Бывший премьер-министр региона Бодо Рамелов (Левые) продемонстрировал готовность рассмотреть как эту возможность, так и возможность потенциального союза или «терпимости» по отношению к правительству меньшинства, состоящему из ХДС, Левых, СДПГ и Свободных избирателей. «Я сделаю все, чтобы гарантировать наличие правительства большинства», - заявил он в Эрфурте. А на вопрос об исполнительной власти меньшинства он ответил: «Я не должен строить догадки, я готов к решениям и не участвую в исключении».

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rappresentanti di Cdu Cristiano Democratici Uniti colloqui esplorativi Sozialdemokratische Partei Deutschlands
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