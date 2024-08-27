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Иран между угрозами и "дипломатией", "большая повестка дня" Тегерана

27 agosto 2024 | 13.33
Redazione Adnkronos
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Наступление на нескольких уровнях. Угроза возмездия на фоне кажущегося дипломатического наступления. Иран, похоже, предпринимает очередную попытку укрепить свои позиции в регионе, в то время как опасения по поводу полномасштабной войны не утихают. Из Исламской Республики продолжают поступать угрозы "мести" Израилю за убийство 31 июля в Тегеране бывшего политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. Главным действующим лицом наступления на нескольких уровнях является новое правительство новоизбранного президента, реформатора Масуда Пезешкиана, с его министром иностранных дел Аббасом Аракчи, которому предстоит вновь предстать перед мировым сообществом.

"Новый" глава дипломатии, но на самом деле "ветеран", привыкший к диалогу с Западом, сыгравший решающую роль в заключении в 2015 году международного соглашения по иранской ядерной программе (СВПД), которое в настоящее время провалилось. В последние дни Аракчи, похоже, не останавливался ни на минуту. По сообщению иранских СМИ, он провел переговоры со своими коллегами из Катара, Кувейта, Омана, Сирии и Ливана, а также с коллегами из Египта, Саудовской Аравии и Турции, а также с коллегами из Италии, Франции, Великобритании и Германии.

Вчера в Тегеране находился премьер-министр и министр иностранных дел Катара, одной из стран-посредников на сложных переговорах о достижении соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, все еще находящихся в палестинском анклаве после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Аракчи и Мухаммед бен Абдулрахман бен Джассим Аль Тани обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Ираном и Катаром, а также пути его развития, а также ситуацию в Газе. С Кувейтом он также говорил о "расширении" отношений и призвал к "содействию сотрудничеству" с Оманом.

Главе МИД Дамаска Аракчи подтвердил поддержку Исламской Республики; Тегеран все эти годы неизменно поддерживал Башара Асада. Министру иностранных дел Ливана, где Иран поддерживает шиитский фронт и исторически "Хезболлу", он объявил о своем намерении посетить Бейрут и желании принять своего коллегу в Тегеране.

В воскресенье в X сам Аракчи написал, что "последние 48 часов" он провел в переговорах с коллегами по региону, прямо упомянув Египет (еще одного посредника наряду с Катаром), Саудовскую Аравию и Турцию. "Послание Ирана ясно: наши соседи - наш приоритет, - подчеркнул он. - Мы полны решимости двигаться к созданию сильного региона. Путь к единству лежит через диалог, сотрудничество, взаимодействие и сопереживание".

Как сообщили вчера вечером иранские СМИ, в Багдаде состоялась встреча послов Ирана и Турции, которая последовала за состоявшейся днем встречей посла Ирана в Турции и вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.

С другой стороны, есть взаимодействие с Западом. "В ходе моих консультаций с министрами иностранных дел Германии, Франции и Великобритании был поднят вопрос о "террористическом акте" Израиля, и "ответ" Исламской Республики на убийство в Тегеране Хании будет "точным" и "взвешенным", - заявил Аракчи три дня назад в заявлении, которое приводит иранское агентство Mehr.

Эту мысль министр, по его словам, повторил и главе МИД Италии Антонио Таяни. "Ответ Тегерана на террористическое нападение Израиля на Тегеран" будет "соразмерным и взвешенным", - написал Аракчи в X после телефонного разговора в минувшее воскресенье. Таяни призвал его "содействовать деэскалации в Ливане и Красном море, чтобы снизить напряженность и облегчить переговоры в Каире". Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на днях также призвал Аракчи к "диалогу" для "снижения напряженности в регионе".

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