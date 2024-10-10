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США: дуэль Харрис-Трамп, вот как последнее слово может быть за Верховным судом

10 ottobre 2024 | 11.56
Redazione Adnkronos
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В то время как опросы продолжают описывать схватку до последнего голоса между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, Верховный суд может быть призван вынести окончательное решение по Белому дому. Хотя в настоящее время невозможно предсказать новую ситуацию, подобную 'Буш против Гора' - когда в 2000 году именно Верховный суд после нескольких недель судебных баталий утвердил победу Джорджа Буша во Флориде, что принесло республиканцу пост президента - Politico обрисовывает три возможных сценария участия суда.

Первый сценарий предполагает, что судьи будут призваны высказаться по решению о законе штата о выборах. В Северной Каролине, одном из семи ключевых штатов, которые, скорее всего, с минимальным отрывом решат судьбу президентских выборов, было подано несколько исков против процедур регистрации избирателей и голосования по почте.

Наиболее значительный иск, с помощью которого республиканцы пытаются исключить из реестров 225 тысяч избирателей, только что был передан на рассмотрение федерального суда первой инстанции. А на днях суд не принял к рассмотрению еще одно дело, поступившее из другого колеблющегося штата, Пенсильвании, также касающееся регистрации.

Второй сценарий включает в себя возможность того, что дело будет передано в суд после проведения выборов. Это может произойти, предполагает Politico, в случае, если штат не уведомит Конгресс в установленные законом сроки об утверждении «выборщиков», которые затем должны собраться в коллегии выборщиков для формального голосования за президента. Новый закон, принятый Конгрессом после событий 6 января, фактически делает обязательным соблюдение даты уведомления Конгресса.

В случае несоблюдения этого требования тот же закон предусматривает механизм «ускоренного рассмотрения», позволяющий направлять споры, касающиеся утверждения, непосредственно в Верховный суд. Например, может возникнуть ситуация, когда избирательная комиссия Джорджии, контролируемая сторонниками Трампа, откажется утверждать возможную победу Харрис, обосновывая свою позицию обвинениями в мошенничестве. В этот момент откроется путь к апелляции на основании Закона о подсчете голосов выборщиков конца 1800 года и новой меры 2022 года.

Третий сценарий, наконец, может привести к вмешательству суда в конце процесса, то есть после совместного заседания Конгресса 6 января 2025 года для окончательного утверждения победителя. Это наименее вероятный сценарий, также и потому, что, как отмечает Politico, он будет самым взрывоопасным.

Согласно федеральному закону, пятая часть сенаторов и пятая часть членов Палаты представителей могут выдвигать возражения против утверждения голосов выборщиков от конкретного штата, утверждая, что голоса «были поданы ненадлежащим образом».

Голоса, поданные за кого-то, кто, согласно федеральному закону и закону штата, не имеет права быть президентом, могут подпадать под эту категорию, пишет Politico, напоминая, что демократы пытались - с помощью попытки, отклоненной также Верховным судом - дисквалифицировать Трампа с выборов за его роль в восстании 6 января 2021 года, за которое он был подвергнут импичменту, а теперь обвиняется в рамках федерального процесса.

В случае победы Трампа и утверждения его избрания Конгрессом, демократы - опять же, в гипотетическом и маловероятном сценарии, обрисованном американским сайтом - могут обратиться в Верховный суд - который, напомним, имеет консервативное большинство благодаря трем судьям, назначенным самим Трампом - утверждая, что их коллеги не выполнили свой долг, утвердив избрание того, кто не имел права быть избранным.

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Tag
coinvolgimento della Corte Cassazione Donald Trump George W. Bush
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