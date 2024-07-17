Танец: в Каракалле гала 'Роберто Болле и друзья'

Роберто Болле является одним из наиболее известных и ценных итальянских артистов в мире и, несмотря на это, никогда не останавливается. Он всегда в движении, в поисках новых путей, новых языков, экспериментов, синергии, встреч между искусствами в служении тому, чему он посвятил свою жизнь: танцу. Гала-концерты - это только один из способов, которым он выбрал, чтобы вывести его за пределы театров, сделать доступным для всех. С этой миссией, на протяжении лет, он показал, что умеет играть с огнем. Поэтому не случайно, что появился 'Прометей', один из неповторимых номеров вечера Роберто Болле и друзья, который пройдет 19 и 20 июля на фестивале Каракалла 2024, летнем сезоне Театра оперы Рима: номер, задуманный и реализованный самим Болле с хореографом Массимилиано Вольпини, воссоздает легенду о титане, который украл огонь у богов, чтобы подарить его людям. Немыслимое, трудное и тернистое испытание, которое обойдется ему жизнью, но для человечества означает прогресс, знание, будущее. Танцор взбирается на сценографию из труб, извивается, гибкий и сильный, пока не достигает настоящего огня, который крадет у богов, чтобы поделиться им с людьми. Номер сильного воздействия и впечатления, тем более в рамках древних Римских терм, неотъемлемой остановки в турах артиста с 2011 года, место такой энергии и красоты, что сливается с танцем и усиливает эмоциональное воздействие спектакля.

Остальная часть вечера, как всегда, представляет собой внеочередное путешествие по классическому и современному репертуару балета, в котором зрителя сопровождают великие международные звезды. Как Антонио Касалиньо, выступающий в двух номерах с большим техническим мастерством, таких как Les Bourgeois Бена Ван Каувенберга и Эсмеральда Мариуса Петипа, последний вместе с Маргаритой Фернандес. А затем Татьяна Мельник и Георгий Поцхишвили, выдающиеся исполнители па-де-де из Дон Кихота Петипа. Николетта Манни танцует Луну на Адажио из Концерта для скрипки в ми мажоре Баха, балет, созданный Мюрисом Бежаром в семидесятых годах для Лучаны Савиньяно, который она сама передала этуаль Театра алла Скала в Милане. Манни ожидается в балетном сезоне 2024/25 в Театре Костанци, где она дебютирует в Онегине Кранко.

Современный классический танец хорошо представлен номером, таким захватывающим, как II Филиппа Кратца. Также имя этого хореографа, недавно назначенного художественным руководителем Нового балета Тосканы, появляется в афише балета 2024/25 Оперы Рима, где он дебютирует во время "Современного триптиха". В его хореографии на Вечере Роберто Болле и друзья выступают Касия Венгоэчеа и Тун Лобах, партнеры самого Болле в па-де-де Les Indomptés Клода Брумахона. Программу дополняют па-де-де Роберто Болле с великолепной Мелиссой Хэмилтон, Qualia Уэйна Макгрегора и Lightness of Being Крейга Дэвидсона, и еще один сольный номер на этот раз Симоне Валластро под музыку Макса Рихтера: Хиароскуро.