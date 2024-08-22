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Украина: Путин, 'киевские силы пытались атаковать Курскую АЭС'

22 agosto 2024 | 14.36
Redazione Adnkronos
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Прошлой ночью украинские вооруженные силы попытались атаковать Курскую АЭС. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время видеоконференции, созванной для оценки ситуации в Курской, Брянской и Белгородской областях, расположенных на границе с Украиной, где в последнее время киевские силы проводили военные операции.

"Этой ночью противник попытался атаковать атомную электростанцию. Международное агентство по атомной энергии было проинформировано об этом и пообещало направить специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конечном итоге это будет сделано с их стороны", - сказал президент России, которого цитирует агентство ТАСС.

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Tag
centrale nucleare Kursk Kursk centrale nucleare di Kursk forze armate ucraine
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