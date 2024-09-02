Германия: крайне правые празднуют «историческую победу на выборах» на востоке

Немецкая антииммиграционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) празднует «исторический успех» после крупной победы крайне правой партии в восточной земле Тюрингия. АдГ получила почти треть голосов, опередив консервативный ХДС на девять пунктов и значительно превзойдя три правящие партии Германии.

С этим результатом крайне правые одержали первую победу на выборах в земельный парламент со времен Второй мировой войны, хотя у них мало надежд на формирование правительства в Тюрингии.

АдГ заняла второе место на других выборах в воскресенье в другой важной и густонаселенной соседней земле Саксония.