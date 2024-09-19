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Украина: Берлин объявил о новой военной помощи Киеву

19 settembre 2024 | 16.25
Redazione Adnkronos
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Правительство Германии объявило сегодня о новом пакете военной помощи вооруженным силам Украины, который включает в себя в общей сложности 22 танка Leopard 1A5, предоставленных в рамках «совместного проекта с Данией».

В частности, помимо танков, Германия подтверждает поставку на Украину еще 22 саперных машин, пяти гусеничных машин и еще одного транспортного средства для их перевозки, а также трех самоходных зенитных орудий, двух радиолокационных станций воздушного наблюдения, двенадцати самоходных гаубиц и более 1,6 миллиона единиц боеприпасов.

Эта новая серия поставок оружия также включает около 90 разведывательных беспилотников различных моделей, заявило правительство Германии в коммюнике, уточнив, что поставки военной помощи Украине составляют в общей сложности 28 миллиардов евро.

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Tag
forze armate ucraine nuovo pacchetto aiuto militare governo tedesco
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