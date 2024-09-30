Ливия: Палата представителей одобрила назначение нового управляющего Центрального банка

Палата представителей Ливии, парламент, базирующийся на востоке страны, одобрил назначение Мухамада Наджи Иссы новым управляющим Центрального банка. Как сообщил представитель собрания Абдалла Бельхак, парламент "единогласно" принял решение о назначении Наджи Иссы и Мари аль-Бараси на должность заместителя управляющего.

Новость появилась после того, как в прошлый четверг представители двух администраций, сосуществующих в Ливии, подписали соглашение о назначении нового управляющего Центральным банком, чтобы положить конец кризису, разразившемуся в августе, когда был уволен предшественник Наджи Иссы.

Соглашение предусматривает, что управляющий в течение десяти дней выберет, по согласованию с законодательными органами, состав Совета директоров.