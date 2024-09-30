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Ливия: Палата представителей одобрила назначение нового управляющего Центрального банка

30 settembre 2024 | 17.30
Redazione Adnkronos
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Палата представителей Ливии, парламент, базирующийся на востоке страны, одобрил назначение Мухамада Наджи Иссы новым управляющим Центрального банка. Как сообщил представитель собрания Абдалла Бельхак, парламент "единогласно" принял решение о назначении Наджи Иссы и Мари аль-Бараси на должность заместителя управляющего.

Новость появилась после того, как в прошлый четверг представители двух администраций, сосуществующих в Ливии, подписали соглашение о назначении нового управляющего Центральным банком, чтобы положить конец кризису, разразившемуся в августе, когда был уволен предшественник Наджи Иссы.

Соглашение предусматривает, что управляющий в течение десяти дней выберет, по согласованию с законодательными органами, состав Совета директоров.

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