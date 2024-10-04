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Мо: ИДФ, в ходе рейда в Бейруте убит начальник связи «Хезболлы»

04 ottobre 2024 | 12.11
Redazione Adnkronos
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Мухаммед Рашид Сакафи, командующий, отвечавший за связь в «Хезболле», был убит в результате авиаудара Израиля, нанесенного вчера по Бейруту. Об этом сообщила Армия обороны Израиля, пояснив, что Сакафи занимал эту должность с 2000 года и считался близким к руководству террористической группировки.

«Сакафи приложил немало усилий для развития средств связи между всеми подразделениями «Хезболлы» во все периоды ее деятельности, чтобы поддерживать поток информации внутри террористической организации», - добавили в израильской армии.

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comunicazioni di Hezbollah Muhammad Rashid Sakafi capo comunicazioni di Hezbollah leadership del gruppo terroristico Hezbollah Beirut
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