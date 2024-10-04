Мо: ИДФ, в ходе рейда в Бейруте убит начальник связи «Хезболлы»

Мухаммед Рашид Сакафи, командующий, отвечавший за связь в «Хезболле», был убит в результате авиаудара Израиля, нанесенного вчера по Бейруту. Об этом сообщила Армия обороны Израиля, пояснив, что Сакафи занимал эту должность с 2000 года и считался близким к руководству террористической группировки.

«Сакафи приложил немало усилий для развития средств связи между всеми подразделениями «Хезболлы» во все периоды ее деятельности, чтобы поддерживать поток информации внутри террористической организации», - добавили в израильской армии.