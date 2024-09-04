Германия: Мерц исключает коалиции или сотрудничество с АдГ

Лидер ХДС Фридрих Мерц исключает любую форму сотрудничества с АдГ после результатов крайне правой партии на выборах в воскресенье в Тюрингии и Саксонии. "Не будет коалиции с АдГ, не будет сотрудничества с АдГ", - заявил он в интервью немецкому информационному агентству 'Dpa'. В Саксонии ХДС обошел АдГ, хотя и с небольшим перевесом, но в Тюрингии получил меньше голосов, чем АдГ, ставшая первой партией в земле.

В переговорах о формировании местных органов власти в двух землях должна принять участие и Левая партия Сары Вагенкнехт (Левые), выступающая как против военной помощи Украине, так и против размещения американских ракет в Германии. Левые - это "в значительной степени неизвестная величина" для ХДС, и, добавил консервативный политик, мои однопартийцы теперь выяснят, готовы ли депутаты новой политической силы "участвовать в формировании разумного правительства".

Мерц исключает контакты с Левой партией, из рядов которой вышла Вагенкнехт. Переговоры будут вести местные лидеры, в Саксонии - премьер-министр Михаэль Кречмер, но Мерц отказывается от непрошеных советов из "зоны комфорта" Западной Германии, которые, по его словам, будут считаться контрпродуктивными. В преддверии выборов 22 числа этого месяца в Бранденбурге Мерц призвал тех, кто будет голосовать, отказаться от крайностей и укрепить центр. "Сделайте так, чтобы в центре политического спектра было политическое большинство", - заявил он.