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Северная Корея: создана новая группа по наблюдению за санкциями, в которую входит и Италия

16 ottobre 2024 | 18.16
Redazione Adnkronos
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11 стран, включая Южную Корею, Соединенные Штаты и Италию, собираются запустить новый совместный механизм для мониторинга нарушений санкций со стороны Северной Кореи. Об этом сообщило министерство иностранных дел Сеула. Этот шаг последовал за решением России в марте прошлого года наложить вето на продление мандата группы экспертов ООН, которая следила за соблюдением международных санкций против Пхеньяна, что фактически положило конец официальному надзору за санкциями, введенными в связи с запрещенными ядерными и оружейными программами Севера.

Вето России вызвало резкую критику, и Вашингтон назвал его «эгоистичной попыткой скрыть от доклада группы экспертов собственный сговор» с Северной Кореей. С тех пор Сеул и другие страны искали альтернативные методы продолжения мониторинга санкций, в результате чего была создана Многосторонняя группа по мониторингу санкций (МСМС), в которую сегодня входят Южная Корея, Япония, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Великобритания, Германия, Нидерланды, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

МСМС «соответствует нашей приверженности поддержанию международного мира и безопасности, защите глобального режима нераспространения и противодействию угрозе, исходящей от оружия массового уничтожения и программ баллистических ракет Северной Кореи», — заявили страны-члены в совместном коммюнике. МСМС «будет отслеживать и сообщать о нарушениях и уклонениях от санкционных мер», предусмотренных резолюциями Совета Безопасности ООН. «Мы предпочли бы продолжить предыдущий режим, — заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл на совместной пресс-конференции в Сеуле. — Этот путь был заблокирован российской непримиримостью, поэтому мы пошли по этому пути». «Эта группа стран, объединенных общей целью, обладает потенциалом для того, чтобы превзойти некоторые из работ и отчетов, выполненных ранее», — заключил Кэмпбелл.

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Tag
ministero degli Esteri di Seul sanzione gruppo monitoraggio delle sanzioni Italia
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