США: Салливан встретился с Си Цзиньпином, по словам председателя КНР, страны должны координировать свои действия

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином после встречи с заместителем председателя Центрального военного совета Чжаном Юся, комиссию возглавляет Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин подчеркнул, - сообщает китайское информационное агентство Xinhua, - что в меняющемся и неспокойном мире страны должны проявлять солидарность и координировать свои действия, а не допускать разделения или конфронтации. Люди требуют открытости и прогресса, а не изоляции и регресса. Как две ведущие державы, Китай и США должны быть ответственны за историю, за людей и за мир, добавил Си Цзиньпин.