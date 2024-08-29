Cerca nel sito
 
menu MENU
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Giovedì 29 Agosto 2024
Aggiornato: 12:43
10 ultim'ora BREAKING NEWS

США: Салливан встретился с Си Цзиньпином, по словам председателя КНР, страны должны координировать свои действия

29 agosto 2024 | 12.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином после встречи с заместителем председателя Центрального военного совета Чжаном Юся, комиссию возглавляет Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин подчеркнул, - сообщает китайское информационное агентство Xinhua, - что в меняющемся и неспокойном мире страны должны проявлять солидарность и координировать свои действия, а не допускать разделения или конфронтации. Люди требуют открытости и прогресса, а не изоляции и регресса. Как две ведущие державы, Китай и США должны быть ответственны за историю, за людей и за мир, добавил Си Цзиньпин.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
usa cina sullivan xi coordinamento
Vedi anche
News to go
Frana nel casertano, continuano le ricerche di madre e figlio
News to go
Blue Economy, Italia sempre più leader globale con oltre 7.500 km di costa
News to go
Caldo, Roma e Latina oggi da bollino rosso
News to go
Ius scholae, Tajani: "Governo non corre rischi"
News to go
Naufragio Bayesian, comandante indagato
News to go
Carta dedicata a te, tutte le info
News to go
Sempre più difficile trovare un idraulico, un fabbro, un elettricista
News to go
La Grande Barriera Corallina rischia di scomparire
News to go
In Europa morti per caldo potrebbero triplicare entro 2100
News to go
Bonus studenti fuori sede, prevista un’agevolazione
News to go
Legge Bossi-Fini, Lollobrigida: "Va modificata"
Naufragio Palermo, il pm: "Solo dopo analisi relitto capiremo cosa è successo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza