Веб-заголовок?

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21 ottobre 2024 | 16.29
Redazione Adnkronos
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Применять смертную казнь в Израиле за государственную измену в военное время. Об этом заявил министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар после сообщений об аресте семи граждан Израиля по подозрению в шпионаже в пользу Ирана.

"Явление предателей, ставящих под угрозу безопасность Израиля ради денег в то время, когда мы боремся за свое будущее в экзистенциальной войне, требует самых жестких мер, включая закон, разрешающий смертную казнь за помощь врагу во время войны", - заявил Зоар в записке, опубликованной Times of Israel. "Это единственный способ создать четкий сдерживающий фактор, который предотвратит повторение подобных случаев", - добавил он.

Уголовный кодекс Израиля уже предусматривает смертную казнь, но только в крайне редких случаях, таких как геноцид, военные преступления и государственная измена. Единственными двумя людьми, казненными еврейским государством за более чем 75 лет, являются нацист Адольф Эйхман и солдат Меир Тобиански.

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Tag
reato di tradimento notizia dell'arresto pena di morte pena di morte in Israele
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