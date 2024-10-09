Украина: Зеленский прибыл в Хорватию для участия в саммите с лидерами Балканских стран

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Хорватию, чтобы встретиться с премьер-министром Андреем Пленковичем и принять участие в третьем саммите Украина-Юго-Восточная Европа с лидерами Балканских стран. "С премьер-министром Пленковичем мы обсудим дальнейшее сотрудничество в сфере обороны, реабилитации наших солдат, раненых на фронте, а также восстановления Украины", - заявил Зеленский в посте в социальной сети X. "На саммите в формате Украина+12 мы обсудим международные усилия по приближению мира и реализации Формулы мира, наш совместный с союзниками ответ на вызовы безопасности, а также сотрудничество на пути в Европейский союз и НАТО", - добавил украинский лидер.