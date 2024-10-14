США: опрос, Трамп лидирует среди избирателей-католиков в ключевых штатах

В упорной борьбе в ключевых штатах, которые определят исход президентских выборов 5 ноября, Дональд Трамп может рассчитывать на поддержку избирателей-католиков, особенно белых. Согласно опросу National Catholic Reporter, бывший президент набирает 50% голосов среди избирателей-католиков в этих семи штатах против 45% у Харрис. Преимущество в 5 пунктов, которое становится еще более существенным в Висконсине - 18 пунктов и в Мичигане - 12 пунктов.

Это преимущество определяется, главным образом, поддержкой, оказываемой Трампу белыми избирателями-католиками в этих семи штатах, среди которых магнат лидирует на 16 пунктов. В то время как среди сильных латиноамериканских католических общин, чей голос имеет вес в таких ключевых штатах, как Невада и Аризона, лидирует Харрис с 67%. Как и среди афроамериканцев-католиков - 77%.

Центральное место занимает вопрос об абортах: 51% избирателей-католиков в ключевых штатах называют себя "за жизнь", а 45% поддерживают позицию Трампа, который заявляет, что не поддерживает законы, запрещающие аборты на национальном уровне, утверждая, что штаты должны решать сами, как это происходит с тех пор, как Верховный суд отменил конституционное право на аборт. Опрос, однако, показывает, что 58% католиков в ключевых штатах считают, что прерывание беременности должно оставаться легальным. В 2020 году голоса католиков разделились между Трампом и Джо Байденом, который является вторым президентом-католиком в истории Америки.