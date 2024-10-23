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Великобритания: король Карл прибыл на Самоа, будет председательствовать на встрече Содружества

23 ottobre 2024 | 12.23
Redazione Adnkronos
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Король Карл прибыл на Самоа с четырехдневным государственным визитом, в ходе которого он впервые будет председательствовать на встрече президентов и премьер-министров Содружества. Премьер-министр Фиаме Наоми Матаафа приветствовала короля и королеву Камиллу в международном аэропорту Фалеоλο, где была расстелена красная ковровая дорожка, несмотря на сильный ветер. Король и королева, завершившие вчера свой шестидневный тур по Австралии, опубликовали сообщение в социальных сетях, в котором говорится, что они «с нетерпением ждут» прибытия на Самоа и возможности познакомиться с «теплотой» древних традиций страны. В твите было несколько слов на самоанском языке, которые можно перевести как «с нетерпением жду встречи с народом Самоа».

Король, как глава Содружества, официально откроет встречу глав правительств стран Содружества (Chogm) на тему «Общее устойчивое будущее», в которой также примет участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Карл заменил королеву Елизавету II на последней встрече, организованной Руандой в 2022 году, а на Самоа его будет сопровождать министр иностранных дел Дэвид Лэмми. На встрече также будет обсуждаться изменение климата, тема, которая очень близка сердцу короля, но очень актуальна для Самоа - небольшой страны в южно-центральной части Тихого океана, состоящей из архипелага из девяти островов, - очень уязвимой к повышению уровня моря.

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Tag
primo ministro riunione Commonwealth Isole Cook popolo samoano
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