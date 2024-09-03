Израиль, ожидаются новые протесты, в Тель-Авиве объявлен "грандиозный митинг"

Новые протесты в Израиле. Ожидается, что новые демонстрации начнутся в 18:00 по местному времени, в 17:00 по итальянскому времени, в десятке населенных пунктов страны. Об инициативах было объявлено через X Форумом семей заложников и пропавших без вести. В Тель-Авиве сбор назначен на 19:00. Планируется "грандиозный митинг" под руководством родственников людей, похищенных 7 октября прошлого года во время нападения на Израиль и до сих пор удерживаемых в плену в секторе Газа. Площадь требует от правительства Нетаньяху заключить соглашение с ХАМАС, гарантирующее освобождение заложников.