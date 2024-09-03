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Израиль, ожидаются новые протесты, в Тель-Авиве объявлен "грандиозный митинг"

03 settembre 2024 | 15.47
Redazione Adnkronos
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Новые протесты в Израиле. Ожидается, что новые демонстрации начнутся в 18:00 по местному времени, в 17:00 по итальянскому времени, в десятке населенных пунктов страны. Об инициативах было объявлено через X Форумом семей заложников и пропавших без вести. В Тель-Авиве сбор назначен на 19:00. Планируется "грандиозный митинг" под руководством родственников людей, похищенных 7 октября прошлого года во время нападения на Израиль и до сих пор удерживаемых в плену в секторе Газа. Площадь требует от правительства Нетаньяху заключить соглашение с ХАМАС, гарантирующее освобождение заложников.

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Tag
proteste in Israele governo Netanyahu Tel Aviv liberazione degli ostaggi
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