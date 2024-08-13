США: Байден отвоевывает позиции у Трампа, «готов подписать закон об отмене налогов на чаевые»

Чтобы показать свою близость к интересам не только самых богатых слоев населения, Дональд Трамп неделями продвигал обещание отменить налог на чаевые, которые для некоторых категорий американских рабочих, в первую очередь официантов, являются существенной частью заработной платы. Камала Харрис, однако, сразу же согласилась с этой мерой, и теперь Джо Байден также отвоевывает позиции у своего бывшего оппонента, заявляя, что «безусловно» готов подписать закон в этом направлении, если Конгресс, начиная с Палаты представителей, возглавляемой республиканцами, одобрит его.

«Президент поддерживает отмену налогов на чаевые для работников сферы услуг и больниц, а также поддерживает повышение минимальной заработной платы и недопущение того, чтобы богатые наживались на системе», — заявила пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер, подчеркнув, что это предложение соответствует политике президента по построению экономики «снизу вверх и от центра наружу».