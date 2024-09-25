Ливан, в Бейруте школы переполнены беженцами, сирийские беженцы снова в бегах

Школы Бейрута переполнены беженцами. Тысячи людей, спасающихся от израильских авиаударов, обрушившихся на юг Ливана, нашли убежище в учебных заведениях ливанской столицы. «Я не могу поверить в то, что с нами происходит», — сказала Зейнаб, прибывшая из района недалеко от Тира. Многие, как сообщается, бежали, имея при себе только одежду, в которой были. Без документов. «Моя единственная забота заключалась в том, чтобы увезти свою семью, доставить ее в безопасное место», — сказал агентству Dpa Мохаммед из деревни Срифа.

Израиль подтверждает проведение операций против объектов «Хезболлы». Ливанцы сообщают о жертвах среди мирного населения. Тем временем сотни сирийских беженцев, бежавших из своей страны в 2011 году, когда после начала антиправительственных протестов разразился кровопролитный конфликт, находят убежище в Сарафанде, на юге Ливана, на открытых площадках и в садах.

«Мы бежали из нашей страны несколько лет назад. Я из Хомса. Сейчас мы на улице. Мы не знаем, куда идти», — рассказал Dpa Мохаммед, сирийский беженец и отец шестерых детей. По последним оценкам, в Ливане проживает 1,5 миллиона сирийских беженцев.