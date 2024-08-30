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Глава ШАБАК Лапид предупреждал Нетаньяху о неизбежности войны около года назад

30 agosto 2024 | 10.38
Redazione Adnkronos
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Около года назад, в июле 2023 года, глава ШАБАК Ронен Бар предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что война «неизбежна». 76 дней спустя, 7 октября, боевики ХАМАС напали на юг Израиля, совершив массовое убийство. Об этом сообщил лидер израильской оппозиции Яир Лапид, давая показания перед комиссией по расследованию событий 7 октября. Он пояснил, что получил такое же предупреждение в сентябре прошлого года.

"Я предупреждаю вас, что война неизбежна. Я не могу назвать точный день и час. Но это предупреждение", - сказал Бар Лапиду. "Наши враги видят нашу слабость. Мы должны продемонстрировать единство региону, чтобы предотвратить возможность войны", - добавил глава ШАБАК. Когда Лапид спросил его, проинформировал ли он Нетаньяху, Бар ответил утвердительно.

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Shin Bet Ronen Bar miliziani di Hamas primo ministro sud di Israele capo dello Shin Bet Ronen Bar
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