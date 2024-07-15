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Парапланерист упал в Чефалу, спасательная операция с вертолетом.

Парапланерист упал в Чефалу, спасательная операция с вертолетом.
15 luglio 2024 | 11.31
Redazione Adnkronos
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Сицилийская служба спасения в горах и пещерах и IV отдел воздушной полиции вмешались в районе Чефалу (Палермо), чтобы спасти юную парапланеристку, ставшую жертвой несчастного случая.

17-летняя девушка из Веллетри входила в группу любителей дельтапланеризма, которые собирались совершить полет с высоты над отелем Costa Verde. Она уже была одета в экипировку и готовила крыло, когда внезапный порыв ветра оторвал ее от земли и бросил на более низкий склон, где она сильно ударилась о скалы, получив multiple травмы и переломы.

Ее отец, который был в составе группы, вызвал единый номер экстренной помощи 112. Операторы 118, учитывая, что это был спасательный случай в труднодоступной местности, а также учитывая высокую температуру, зарегистрированную накануне..

Вертолет AW139 забрал двух спасателей Alpine Rescue Service с аэродрома Боккадифалько и за несколько минут добрался до места происшествия. Между тем, карабинеры Чефалу эвакуировали из зоны других парапланеристов и отцепили крыло пострадавшей. Спасатели спустились на веревке и добрались до девушки, пока вертолет приземлялся неподалеку. Они стабилизировали ее состояние, уложили в носилки и loaded her onto the aircraft. At Boccadifalco, an ambulance from 118 emergency services awaited her and transferred her to the Villa Sofia Hospital in Palermo.

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ceflù parapendio soccorso russian
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