Мо: Ливан, премьер созывает заседание правительства ввиду возможной эскалации

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати созвал на среду заседание правительства ввиду возможной эскалации столкновений между Израилем и «Хезболлой» на юге страны. Как сообщает ливанское информационное агентство Nna, правительство обсудит реализацию мер по противодействию возможному ухудшению ситуации, в то время как Микати сегодня подтвердил, что Ливан предпринимает значительные дипломатические усилия по нескольким направлениям, чтобы избежать эскалации в регионе и способствовать прекращению огня в Газе.