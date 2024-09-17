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Индия: лидер оппозиции уходит в отставку с поста главного министра Дели из-за обвинений в коррупции

17 settembre 2024 | 17.40
Redazione Adnkronos
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Лидер оппозиции и главный министр Дели Арвинд Кеджривал подал в отставку через два дня после освобождения под залог по делу о коррупции после пяти месяцев тюремного заключения. Премьер-министр Нарендра Моди, чья партия БДП является главной оппозиционной партией в Дели, назвал отставку "пиар-ходом".

Кеджривал заранее заявил, что хочет вернуться на пост главного министра только после новой победы своей партии "Аам Аадми" (ААП), что он будет считать "сертификатом честности" в свою пользу. До выборов, назначенных на февраль следующего года, его место займет коллега по ААП, министр водных ресурсов, энергетики и финансов Атиши. Кеджривал стал третьим лидером ААП, арестованным по обвинению в нарушениях, связанных с мерами, принятыми в 2021 году в отношении продажи алкоголя, - все они сейчас освобождены - мерами, которые были отозваны через несколько месяцев после обвинений губернатора Виная Кумара Саксены в том, что партия обогащала частных алкогольных магнатов.

ААП получил свое кресло на выборах в законодательное собрание Дели в 2013 году. С тех пор он управляет индийской столицей, проводя политику доступной электроэнергии и воды для всех. В 2020 году ААП получила 62 из 70 мест в ассамблее. "Я добился справедливости в суде, теперь я хочу добиться ее в суде граждан", - сказал он, призвав к проведению досрочных выборов в ноябре, одновременно с выборами в штате Махараштра.

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Tag
india delhi chief minister aap arvind kejrival
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