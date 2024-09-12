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Украина: Кремль, «в случае применения оружия Запада в России последует реакция Москвы»

12 settembre 2024 | 16.05
Redazione Adnkronos
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Разрешение на нанесение ударов по территории России увеличит вовлеченность Запада в конфликт на Украине и повлечет за собой реакцию со стороны Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью газете «Известия». «Не нужно преувеличивать. Но, безусловно, это значительно повышает степень коллективной вовлеченности Запада в войну. Безусловно, это повлечет за собой соответствующую реакцию со стороны России», — предупредил Песков, комментируя сообщения о том, что США и Великобритания могут принять решение разрешить украинской армии применять оружие для нанесения ударов вглубь России.

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Tag
armi Occidente coinvolgimento dell'Occidente reazione di Mosca Mosca
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