Украина: Кремль, «в случае применения оружия Запада в России последует реакция Москвы»

Разрешение на нанесение ударов по территории России увеличит вовлеченность Запада в конфликт на Украине и повлечет за собой реакцию со стороны Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью газете «Известия». «Не нужно преувеличивать. Но, безусловно, это значительно повышает степень коллективной вовлеченности Запада в войну. Безусловно, это повлечет за собой соответствующую реакцию со стороны России», — предупредил Песков, комментируя сообщения о том, что США и Великобритания могут принять решение разрешить украинской армии применять оружие для нанесения ударов вглубь России.