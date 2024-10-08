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Иран планирует новый оборонный пакт с союзниками и странами региона

08 ottobre 2024 | 17.17
Redazione Adnkronos
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Новый оборонный пакт, предусматривающий обязательство оказывать военную, экономическую и политическую поддержку своим союзникам в случае нападения Израиля или Соединенных Штатов. Именно это Иран планирует заключить со своими союзниками на Ближнем Востоке в свете эскалации напряженности в регионе, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на проект соглашения.

Пакт, который на бумаге должен охватить такие группы, как ХАМАС, Хезболла и хуситы, призван создать совместную оборонную структуру для стран и групп, принадлежащих к так называемой «Оси сопротивления» под руководством Ирана. Этакая антиизраильская и антиамериканская сеть, о которой, однако, на данный момент не разводится никаких подробностей.

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Tag
bozza dell'accordo patto di difesa Iran nuovo patto difensivo
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