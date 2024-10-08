Иран планирует новый оборонный пакт с союзниками и странами региона

Новый оборонный пакт, предусматривающий обязательство оказывать военную, экономическую и политическую поддержку своим союзникам в случае нападения Израиля или Соединенных Штатов. Именно это Иран планирует заключить со своими союзниками на Ближнем Востоке в свете эскалации напряженности в регионе, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на проект соглашения.

Пакт, который на бумаге должен охватить такие группы, как ХАМАС, Хезболла и хуситы, призван создать совместную оборонную структуру для стран и групп, принадлежащих к так называемой «Оси сопротивления» под руководством Ирана. Этакая антиизраильская и антиамериканская сеть, о которой, однако, на данный момент не разводится никаких подробностей.