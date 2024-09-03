Германия: в Берлине проходят переговоры правительства и оппозиции по вопросам миграционной политики и безопасности

Правительство и партии консервативного оппозиционного блока встретятся сегодня в Берлине, чтобы обсудить вопросы миграционной политики и безопасности после того, как 23 августа в Золингене в результате нападения, предположительно совершенного исламским экстремистом из Сирии, погибли три человека и восемь получили ранения, который в настоящее время находится под стражей по обвинению в убийстве и подозрении в принадлежности к террористической группировке "Исламское государство". Во встрече примут участие представители правительства канцлера Олафа Шольца, консервативного оппозиционного блока ХДС/ХСС и федеральных земель Германии.

Министерство внутренних дел, где проходит встреча, объявило, что переговоры будут сосредоточены на пакете мер безопасности, объявленном на прошлой неделе правительством Шольца в ответ на нападение. Канцлер не будет присутствовать на встрече. Вместо него переговоры от имени федерального правительства будет вести министр внутренних дел Нэнси Фезер, в которых также примут участие министр юстиции Марко Бушманн и министр иностранных дел Анналена Бербок. Также будут присутствовать Торстен Фрай и Андреа Линдхольц, два ведущих законодателя от правоцентристского оппозиционного блока ХДС/ХСС, и ряд высокопоставленных чиновников, представляющих 16 земель Германии.

На прошлой неделе правительство Шольца предложило более строгие правила ношения ножей в общественных местах, новые ограничения на пособия для просителей убежища и расширение полномочий полиции по борьбе с предполагаемыми исламистскими угрозами.