Cerca nel sito
 
menu MENU
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Martedì 03 Settembre 2024
Aggiornato: 11:56
10 ultim'ora BREAKING NEWS

Германия: в Берлине проходят переговоры правительства и оппозиции по вопросам миграционной политики и безопасности

03 settembre 2024 | 11.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Правительство и партии консервативного оппозиционного блока встретятся сегодня в Берлине, чтобы обсудить вопросы миграционной политики и безопасности после того, как 23 августа в Золингене в результате нападения, предположительно совершенного исламским экстремистом из Сирии, погибли три человека и восемь получили ранения, который в настоящее время находится под стражей по обвинению в убийстве и подозрении в принадлежности к террористической группировке "Исламское государство". Во встрече примут участие представители правительства канцлера Олафа Шольца, консервативного оппозиционного блока ХДС/ХСС и федеральных земель Германии.

Министерство внутренних дел, где проходит встреча, объявило, что переговоры будут сосредоточены на пакете мер безопасности, объявленном на прошлой неделе правительством Шольца в ответ на нападение. Канцлер не будет присутствовать на встрече. Вместо него переговоры от имени федерального правительства будет вести министр внутренних дел Нэнси Фезер, в которых также примут участие министр юстиции Марко Бушманн и министр иностранных дел Анналена Бербок. Также будут присутствовать Торстен Фрай и Андреа Линдхольц, два ведущих законодателя от правоцентристского оппозиционного блока ХДС/ХСС, и ряд высокопоставленных чиновников, представляющих 16 земель Германии.

На прошлой неделе правительство Шольца предложило более строгие правила ношения ножей в общественных местах, новые ограничения на пособия для просителей убежища и расширение полномочий полиции по борьбе с предполагаемыми исламистскими угрозами.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
opposizione Cdu governo del cancelliere Olaf Scholz governo politiche migratorie
Vedi anche
News to go
Papa Francesco affronta il viaggio più lungo: 4 Stati in due continenti
News to go
Scuola, allarme sindacati: "Autorizzato solo il 70% dei posti vacanti"
News to go
Lavoro, Istat: tasso disoccupazione scende al 6,5%
News to go
Vacanze, ultimo weekend di controesodo
News to go
Frana nel casertano, continuano le ricerche di madre e figlio
News to go
Blue Economy, Italia sempre più leader globale con oltre 7.500 km di costa
News to go
Caldo, Roma e Latina oggi da bollino rosso
News to go
Ius scholae, Tajani: "Governo non corre rischi"
News to go
Naufragio Bayesian, comandante indagato
News to go
Carta dedicata a te, tutte le info
News to go
Sempre più difficile trovare un idraulico, un fabbro, un elettricista
News to go
La Grande Barriera Corallina rischia di scomparire


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza