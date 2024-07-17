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Искусство: Фестиваль Караваджо в Порто Эрколе, три дня между диалогами и театральными представлениями

17 luglio 2024 | 21.25
Redazione Adnkronos
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Порто Эрколе, на Монте Арджентарио, окрашивается в искусство тремя днями (18-20 июля), полностью посвященными одному из самых знаменитых художников, Микеланджело Меризи, более известному как Караваджо. Художник тесно связан с этой территорией, где провел последний период своей жизни. Поэтому в годовщину его смерти город отмечает Караваджо диалогами, беседами и театром во время "Фестиваля Караваджо".

В четверг, 18 июля, в 21:30, на площади Санта Барбара открывается трехдневка представлением "Tableaux Vivant", которое ставит на сцену самые известные работы художника, возвращая их к жизни через бессмертный язык театра. "Караваджо и караваджисты" - это действие/концерт, возникшее из сотрудничества между театральной компанией Teatri 35 и Новым оркестром Скарлатти из Неаполя, объединяющее музыку, живопись и театральное исполнение. Представление, созданное с использованием техники живых картин, начинается с изображения некоторых картин из творчества Караваджо, создавая путь между "холстами", которые сделали великим искусство в Неаполе в первой половине 1600-х годов. Актеры компании Teatri 35 воспроизводят композиции некоторых из самых известных работ Караваджо и итальянских и андалузских караваджистов в сопровождении музыки. Совершенное сочетание различных художественных языков, которое позволяет публике исследовать игры света Караваджо через язык тела и музыку неаполитанского барокко.

В пятницу, 19 июля, в 21:30, день посвящен встрече важных авторов и искусствоведов: журналистка la Repubblica Вания Колазанти, в Ботаническом саду Корсини под руководством Софии Капеллини, представляет свою последнюю работу "Преследуя Караваджо. В его местах и его картинах" изданную Baldini + Castoldi, и она будет общаться с Константино Д'Орацио, историком искусства и эссеистом, также автором различных текстов о Меризи, таких как "Тайный Караваджо. Скрытые загадки в его шедеврах” и “Тайна Караваджо" среди прочего.

Завершает трехдневку, суббота, 20 июля, в 21:30 всегда на площади Санта Барбара, историк, исследователь и писатель Сильвано Винчети будет главным героем события под названием "Тайны и отрицаемые истины Караваджо", сосредоточенного на переосмыслении жизни и работ Микеланджело Меризи. Пересмотр фигуры величайшего художника, всегда окутанного ореолом тайны. Вечер будет введен мэром коммуны Монте Арджентарио, Артуро Черулли, убежденным сторонником музейного маршрута, посвященного художнику.

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