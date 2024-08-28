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Израильские военные дали несколько часов на то, чтобы покинуть лагерь беженцев Тулькарм

28 agosto 2024 | 15.11
Redazione Adnkronos
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По сообщениям палестинского агентства Wafa, израильские силы приказали жителям лагеря беженцев Нур-Шамс к востоку от Тулькарма покинуть этот район в течение нескольких часов, четырех с момента приказа. В агентстве ссылаются на источник в службе безопасности, согласно которому израильские солдаты якобы создали военный пост в районе Аль-Маслах для досмотра людей, покидающих этот район. Аналогичные сообщения распространяет и спутниковый телеканал «Аль-Джазира», однако уточняет, что «нет никакого явного приказа об эвакуации» этого района.

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campo profughi Tulkarem tv satellitare al Jazeera Al Jazeera soldato
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