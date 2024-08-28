Израильские военные дали несколько часов на то, чтобы покинуть лагерь беженцев Тулькарм

По сообщениям палестинского агентства Wafa, израильские силы приказали жителям лагеря беженцев Нур-Шамс к востоку от Тулькарма покинуть этот район в течение нескольких часов, четырех с момента приказа. В агентстве ссылаются на источник в службе безопасности, согласно которому израильские солдаты якобы создали военный пост в районе Аль-Маслах для досмотра людей, покидающих этот район. Аналогичные сообщения распространяет и спутниковый телеканал «Аль-Джазира», однако уточняет, что «нет никакого явного приказа об эвакуации» этого района.