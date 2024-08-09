Cerca nel sito
 
menu MENU
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Venerdì 09 Agosto 2024
Aggiornato: 12:08
10 ultim'ora BREAKING NEWS

Таиланд: запрещенная оппозиционная партия возрождается под другим названием

09 agosto 2024 | 12.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Главная оппозиционная партия Таиланда, Kao Klai (Движение вперед), объявленная вне закона, сегодня воссоздала новую политическую группу, Народную партию, через два дня после того, как суд постановил ее роспуск за предполагаемое нарушение Конституции. 143 члена парламента, ранее входившие в состав только что распущенной партии, присоединились к группе и назначили 37-летнего бывшего технологического предпринимателя и депутата от Kao Klai Наттапонга Руенгпаньявута своим новым лидером, объявила Народная партия.

Наттапонг заявил на пресс-конференции, что группа намерена получить достаточное количество мест на предстоящих выборах, чтобы сформировать правительство. В среду Конституционный суд Таиланда распорядился о роспуске главной оппозиционной партии Kao Klai, постановив, что ее попытки изменить закон о клевете в отношении королевской семьи королевства нарушили Конституцию, и наложил десятилетний запрет на занятие политикой для 11 членов исполнительного комитета партии.

Партия Kao Klai стала крупнейшей партией в нижней палате Национальной ассамблеи на всеобщих выборах в Таиланде в прошлом году, однако ее кандидат в премьер-министры не смог заручиться поддержкой большинства парламентариев. Сегодняшнее возрождение знаменует собой третью "реинкарнацию" Партии будущего, которая была распущена по решению того же суда в 2020 году за нарушение избирательного законодательства о пожертвованиях политическим партиям.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
1 2 3 4
Vedi anche
Olimpiadi Parigi 2024, le news di oggi 8 agosto - Video
News to go
Auto green, nuova ondata di incentivi per immatricolazioni
News to go
Granchio blu, Enrico Caterino commissario straordinario per l'emergenza
News to go
Toti, processo immediato al via il 5 novembre
News to go
Guerra in Medio Oriente, ultime news di oggi
News to go
Esodo estivo, bollino nero per il primo weekend di agosto
News to go
Covid Italia, impennata di contagi: in 7 giorni +26%
News to go
Strage di Bologna, 44 anni fa l’attentato. Mattarella: "Ferita insanabile"
Olimpiadi Parigi 2024, le news di oggi 2 agosto - Video
Parigi 2024, chef Oldani: "Cucinare per gli Azzurri una bella sfida"
News to go
Maxi operazione antimafia a Catania, 13 arresti
Stop al lavoro dalle 12.30 alle 16, chi riguarda e le regioni coinvolte


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza