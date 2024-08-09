Таиланд: запрещенная оппозиционная партия возрождается под другим названием

Главная оппозиционная партия Таиланда, Kao Klai (Движение вперед), объявленная вне закона, сегодня воссоздала новую политическую группу, Народную партию, через два дня после того, как суд постановил ее роспуск за предполагаемое нарушение Конституции. 143 члена парламента, ранее входившие в состав только что распущенной партии, присоединились к группе и назначили 37-летнего бывшего технологического предпринимателя и депутата от Kao Klai Наттапонга Руенгпаньявута своим новым лидером, объявила Народная партия.

Наттапонг заявил на пресс-конференции, что группа намерена получить достаточное количество мест на предстоящих выборах, чтобы сформировать правительство. В среду Конституционный суд Таиланда распорядился о роспуске главной оппозиционной партии Kao Klai, постановив, что ее попытки изменить закон о клевете в отношении королевской семьи королевства нарушили Конституцию, и наложил десятилетний запрет на занятие политикой для 11 членов исполнительного комитета партии.

Партия Kao Klai стала крупнейшей партией в нижней палате Национальной ассамблеи на всеобщих выборах в Таиланде в прошлом году, однако ее кандидат в премьер-министры не смог заручиться поддержкой большинства парламентариев. Сегодняшнее возрождение знаменует собой третью "реинкарнацию" Партии будущего, которая была распущена по решению того же суда в 2020 году за нарушение избирательного законодательства о пожертвованиях политическим партиям.