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США: сокращается отрыв Харрис в общенациональных опросах

14 ottobre 2024 | 10.57
Redazione Adnkronos
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За три недели до дня выборов отрыв Камалы Харрис от Дональда Трампа на национальном уровне сокращается, о чем свидетельствуют два новых опроса. В первом опросе, проведенном ABC News-Ipsos, 50% вероятных избирателей заявили, что проголосуют за кандидата от демократов, а 48% - за республиканца. Месяц назад тот же опрос давал вице-президенту преимущество в 5 пунктов, 51% против 46%.

Если же обратиться к фактическим избирателям, то есть тем, кто уже зарегистрирован для голосования, то преимущество Харрис, которое месяц назад составляло 5 пунктов и среди этой группы избирателей, сведено на нет: оба кандидата идут на равных - по 48%.

Второй опрос зафиксировал менее резкое сокращение отрыва Харрис: согласно данным CBS News-YouGov, сейчас у кандидата от демократов преимущество в три пункта над Трампом: 51% против 48%, что минимально меньше по сравнению с четырьмя пунктами месячной давности. И она была бы впереди с 51% против 49% и в семи ключевых штатах.

В частности, опросы показывают, что одним из главных козырей Трампа является политика жесткой линии в отношении мигрантов: у него 10-процентное преимущество над Харрис в этом вопросе. Опрос Abcnews-Ispsos показывает, что 56% американцев выступают за депортацию всех нелегальных мигрантов, как и обещает Трамп. Это на 20% больше, чем восемь лет назад, во времена первой кампании Трампа, которая уже тогда была построена на агрессивной антииммигрантской риторике.

В экономическом плане Трамп также намного сильнее Харрис: согласно опросу ABC News, из 59% американцев, убежденных в том, что экономика ухудшается, 74% считают, что рецепт Трампа лучше, в то время как только 21% доверяют Харрис.

Наконец, существует вопрос о голосовании меньшинств, среди которых Харрис, похоже, пользуется меньшей поддержкой, чем Джо Байден в 2020 году. Недавний опрос A New York Times-Siena College показывает, что 57% латиноамериканских избирателей намерены проголосовать за кандидата от демократов против 37%, склоняющихся в сторону Трампа. Разрыв существенный, но его может быть недостаточно, потому что четыре года назад Байден победил в том числе благодаря поддержке 62% латиноамериканского электората. То же самое касается и афроамериканского электората, который, хотя и остается в подавляющем большинстве на стороне демократов, демонстрирует определенное улучшение позиций Трампа, который сейчас среди афроамериканских избирателей имеет 15%, что на шесть пунктов больше, чем в 2020 году.

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