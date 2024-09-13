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Германия: немецкий фрегат вошел в Тайваньский пролив, Пекин: «Мы против провокаций»

13 settembre 2024 | 15.35
Redazione Adnkronos
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Немецкий фрегат Baden-Wuerttemberg сегодня вошел в Тайваньский пролив в сопровождении судна снабжения немецкой оперативной группы Frankfurt am Main. Об этом сообщает Dpa со ссылкой на данные интернет-позиционирования. Впервые за более чем 20 лет немецкий военный корабль прошел по маршруту, который считается политически чувствительным: Пекин считает Тайвань сепаратистской провинцией, а пролив - китайскими, а не международными водами.

Сегодня утром министр обороны Борис Писториус подтвердил курс корабля на пресс-конференции в Берлине, заявив, что «речь идет о международных водах, поэтому мы проходим». МИД Китая в Пекине подтвердил свое несогласие с тем, что он называет провокациями и угрозами, которые наносят ущерб суверенитету и безопасности Китая под предлогом свободы судоходства. Военные корабли других стран, таких как США, также проходили через пролив в прошлом, вызывая протесты со стороны Пекина.

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Tag
fregata tedesca Baden Wuerttemberg stretto di Taiwan Taiwan fregata
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