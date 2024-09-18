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Германия: Конституционный суд Карлсруэ вынесет решение по делу АдГ о праве председательствовать в комиссиях Бундестага

18 settembre 2024 | 10.51
Redazione Adnkronos
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Федеральный конституционный суд Германии сегодня объявит свое решение по делу «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая отстаивает свое право возглавлять парламентские комитеты. Решение выносится по двум искам, поданным парламентской фракцией крайне правой партии. Во-первых, оспаривается отказ, с которым столкнулись другие парламентские фракции, в избрании кандидатов от АдГ на пост председателей трех комитетов Бундестага в ходе текущего созыва. Во-вторых, оспаривается отстранение депутата от АдГ Штефана Бранднера от должности председателя юридического комитета в ноябре 2019 года.

В Бундестаге этого созыва 733 места, из которых 77 принадлежат АдГ. Состав комитетов обновляется в каждом созыве. Как правило, выбор фракции, которая будет возглавлять комитет, согласовывается в Совете старейшин, группе из более чем двадцати высокопоставленных законодателей. Если, как это произошло после парламентских выборов в сентябре 2021 года, по итогам которых канцлером стал Олаф Шольц, согласия достичь не удается, очередность назначения председателей определяется в зависимости от численности парламентских фракций. Именно так АдГ получила председательство в Комитете по внутренним делам, здравоохранению и развитию сотрудничества.

Однако из-за противодействия со стороны других политических партий потребовалось голосование. Во всех трех комитетах кандидаты от АдГ не получили необходимого большинства голосов. В результате в настоящее время три комитета возглавляют заместители председателей. АдГ утверждает, что были нарушены ее права на равное обращение как с парламентской фракцией, на действенную оппозицию и на справедливое применение внутреннего регламента Бундестага Германии.

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Tag
deputato AfD commissioni Bundestag gruppo parlamentare gruppo parlamentare del partito di estrema destra
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