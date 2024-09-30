США просят авиакомпании увеличить количество регулярных рейсов для вывоза американцев из Ливана

Посольство США в Бейруте сотрудничает с авиакомпаниями для эвакуации американских граждан из Ливана. Вашингтон работает над организацией дополнительных рейсов, поскольку на данный момент доступные регулярные рейсы имеют «ограниченную вместимость». Государственный департамент США издал предупреждение 4-го уровня для Ливана около десяти дней назад, призвав своих граждан не ездить в страну или, если они уже находятся там, как можно скорее покинуть страну «коммерческими рейсами, пока они доступны». В пятницу посольство США в Бейруте отрицало, что американцы эвакуируются из страны.