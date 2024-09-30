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США просят авиакомпании увеличить количество регулярных рейсов для вывоза американцев из Ливана

30 settembre 2024 | 17.24
Redazione Adnkronos
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Посольство США в Бейруте сотрудничает с авиакомпаниями для эвакуации американских граждан из Ливана. Вашингтон работает над организацией дополнительных рейсов, поскольку на данный момент доступные регулярные рейсы имеют «ограниченную вместимость». Государственный департамент США издал предупреждение 4-го уровня для Ливана около десяти дней назад, призвав своих граждан не ездить в страну или, если они уже находятся там, как можно скорее покинуть страну «коммерческими рейсами, пока они доступны». В пятницу посольство США в Бейруте отрицало, что американцы эвакуируются из страны.

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Tag
mo usa libano compagnie aeree voli di linea
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