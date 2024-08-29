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Гутерриш «обеспокоен ситуацией на Западном берегу, Израиль должен немедленно прекратить наступление»

29 agosto 2024 | 15.05
Redazione Adnkronos
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что он «глубоко обеспокоен последними событиями на оккупированном Западном берегу, включая широкомасштабное военное наступление, начатое Израилем». Призвав к «немедленному прекращению этих операций», Гутерриш «решительно осудил гибель людей, в том числе детей».

Призвав Израиль защищать мирных жителей и гарантировать их безопасность, глава ООН заявил, что «все раненые должны иметь доступ к медицинской помощи, а гуманитарные работники должны иметь возможность добраться до всех, кто в ней нуждается». В своем заявлении он далее заявил, что «эти опасные события усугубляют и без того взрывоопасную обстановку на оккупированном Западном берегу и еще больше ослабляют Палестинскую национальную администрацию».

Гутерриш также выразил обеспокоенность по поводу «опасных и провокационных действий и заявлений» министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, который возглавил израильтян при штурме комплекса мечети Аль-Акса и потребовал построить там синагогу.

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Tag
Guterres segretario generale delle Nazioni Unite offensiva Israele Cisgiordania ONU
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