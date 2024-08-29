Гутерриш «обеспокоен ситуацией на Западном берегу, Израиль должен немедленно прекратить наступление»

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что он «глубоко обеспокоен последними событиями на оккупированном Западном берегу, включая широкомасштабное военное наступление, начатое Израилем». Призвав к «немедленному прекращению этих операций», Гутерриш «решительно осудил гибель людей, в том числе детей».

Призвав Израиль защищать мирных жителей и гарантировать их безопасность, глава ООН заявил, что «все раненые должны иметь доступ к медицинской помощи, а гуманитарные работники должны иметь возможность добраться до всех, кто в ней нуждается». В своем заявлении он далее заявил, что «эти опасные события усугубляют и без того взрывоопасную обстановку на оккупированном Западном берегу и еще больше ослабляют Палестинскую национальную администрацию».

Гутерриш также выразил обеспокоенность по поводу «опасных и провокационных действий и заявлений» министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, который возглавил израильтян при штурме комплекса мечети Аль-Акса и потребовал построить там синагогу.