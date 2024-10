Северная Корея: «Нет воссоединению с Югом», Ким принимает новую конституцию

Ким Чен Ын исключил возможность нападения на Южную Корею и заявил, что отказался от воссоединения Корейского полуострова, вопрос, который, как он подчеркнул, в Северной Корее «больше никого не интересует». По мнению северокорейского лидера, который, однако, подчеркнул, что единственный способ для Южной Кореи двигаться вперед — это «отказаться от военной силы», Сеулу следует «перестать хвастаться своей мощью». «Честно говоря, мы не собираемся нападать. Одна мысль об этом вызывает у меня мурашки по коже, и я не хочу иметь дела с этими людьми», — сказал он.

«Раньше много говорили об освобождении Юга и его силовом присоединении, но теперь нас это не интересует, и с тех пор, как мы основали две страны, у нас еще меньше осведомленности об этой стране», — заявил он, но не прежде чем обвинил Сеул в «продолжении провоцирования» Севера. Таким образом, Северная Корея готова принять новую конституцию, которая обозначает Юг как «враждебное» государство и перекраивает морские границы, изменение, которое, предупреждают аналитики, может разрушить десятилетия осторожной дипломатии и усилить военную напряженность.

Статья 9 Конституции Корейской Народно-Демократической Республики гласит, что она направлена на построение социализма «в северной половине Кореи» и стремится к «воссоединению на основе принципов независимости, мирного воссоединения и великого национального единства». «Ожидаются поправки к конституции, определяющие межкорейские связи как отношения между двумя враждебными государствами, и другие связанные с этим меры», — заявил вчера журналистам Ку Бён-сам, представитель министерства унификации Южной Кореи. Однако пока неясно, когда именно решение будет официально принято. «Трудно предсказать, будет ли это сегодня или завтра», — сказал он.

Аналитики ожидают, что измененная конституция будет включать положения, определяющие Северную Корею как «отдельное социалистическое государство», что будет означать окончательный разрыв со всеми историческими или этническими связями с Югом.

«Конституционная реформа открывает новую главу в ухудшении межкорейских связей, начавшемся после провала Ханойского саммита 2019 года», — сказал Лим, имея в виду встречу Кима с тогдашним президентом США Дональдом Трампом. «Напряженность, вероятно, будет еще больше нарастать в бесконечном цикле обменов ударами», — добавил он. В январе Ким заявил, что в случае войны Север должен полностью оккупировать Юг и интегрировать его на свою территорию. Это знаменует собой полный отход от межкорейского рамочного соглашения 1991 года, в котором отношения были определены как «временные особые отношения» с воссоединением в качестве конечной цели. Соглашение предусматривало взаимное признание политических систем друг друга, обязательство воздерживаться от военной агрессии и стремление к воссоединению путем постепенных обменов и сотрудничества.

Последние спутниковые снимки показывают, что Северная Корея начала сносить дороги и железные дороги возле границы, которые когда-то соединяли ныне закрытый индустриальный парк Кэсон, совместное предприятие, финансируемое Сеулом. С тех пор, как Ким заявил в конце прошлого года, что две Кореи теперь являются «враждебными государствами», Северная Корея систематически разрывала физические связи на границе.