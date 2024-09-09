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Германия: возобновляет контроль на границах, ЕС проинформирован

09 settembre 2024 | 16.45
Redazione Adnkronos
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Германия возобновляет контроль на границах: такое распоряжение отдала министр внутренних дел Нэнси Фезер, по словам которой цель состоит в том, чтобы сократить число людей, въезжающих в страну без визы. Как стало известно Dpa из правительственных источников, Фезер уже проинформировала Европейскую комиссию о мере, которая подразумевает приостановку действия Шенгенского соглашения о свободном передвижении на границах ЕС.

Возобновление пограничного контроля, помимо цели противодействия нелегальной иммиграции, призвано отреагировать на угрозы со стороны исламистских группировок и преступных организаций.

В октябре прошлого года Германия уже возобновляла контроль на границах со Швейцарией, Чехией и Польшей, чтобы остановить потоки мигрантов.

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