Германия: возобновляет контроль на границах, ЕС проинформирован

Германия возобновляет контроль на границах: такое распоряжение отдала министр внутренних дел Нэнси Фезер, по словам которой цель состоит в том, чтобы сократить число людей, въезжающих в страну без визы. Как стало известно Dpa из правительственных источников, Фезер уже проинформировала Европейскую комиссию о мере, которая подразумевает приостановку действия Шенгенского соглашения о свободном передвижении на границах ЕС.

Возобновление пограничного контроля, помимо цели противодействия нелегальной иммиграции, призвано отреагировать на угрозы со стороны исламистских группировок и преступных организаций.

В октябре прошлого года Германия уже возобновляла контроль на границах со Швейцарией, Чехией и Польшей, чтобы остановить потоки мигрантов.