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Афганистан: в России стартовал шестой раунд переговоров «московского формата»

04 ottobre 2024 | 11.33
Redazione Adnkronos
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Переговоры по Афганистану в Москве. Это шестой раунд консультаций в рамках так называемого Московского формата, платформы, объединяющей представителей России, Китая, Ирана, Узбекистана, Пакистана, Индии, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана. Заявленная цель, согласно заявлению министра иностранных дел России, - содействовать процессу национального примирения и укреплять сотрудничество между странами региона и правительством талибов.

Переговоры пройдут за закрытыми дверями. По их итогам ожидается совместное заявление. Вот уже более трех лет Афганистан снова находится в руках талибов. На переговоры в качестве «почетного гостя» был приглашен Амир Хан Муттаки, министр иностранных дел правительства талибов, которое официально не признано международным сообществом.

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formato Mosca rappresentanti di Russia round di colloqui ripresa
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