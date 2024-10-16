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США: Мишель Обама выходит на поле боя, чтобы мобилизовать избирателей в Джорджии

16 ottobre 2024 | 18.24
Redazione Adnkronos
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Мишель Обама выходит на поле боя, чтобы мобилизовать избирателей в Джорджии, одном из семи ключевых штатов, которые определят исход поединка между Камалой Харрис и Дональдом Трампом 5 ноября. Фактически, бывшая первая леди 29 октября примет участие в двухпартийном митинге, организованном основанной ею ассоциацией "When we all vote", чтобы увеличить число зарегистрированных избирателей.

В последние недели Барак Обама и Билл Клинтон начали предвыборную кампанию, но Мишель Обама после выступления на съезде демократов держалась в стороне от кампании. "Митинг будет направлен на то, чтобы вдохновить и мобилизовать тех, кто голосует впервые, и отметить работу организации, которая целый год работала над тем, чтобы избиратели Джорджии были зарегистрированы и готовы голосовать", - говорится в заявлении организации.

На самом деле, мобилизация с целью регистрации избирателей, в частности афроамериканцев, которая проводится уже несколько лет, способствовала в последние избирательные циклы укреплению позиций демократов, особенно в Атланте, поставив под сомнение традиционно республиканский штат. В 2020 году в Джорджии победил Джо Байден, а также были избраны два сенатора-демократа, Рафаэль Уорнок и Джон Оссофф.

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