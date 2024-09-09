Китай: Пекин, военные учения с Москвой в сентябре

Российские военные направят в сентябре военно-морские и военно-воздушные силы для участия в учениях в Японском и Охотском морях, организованных китайской армией. Об этом сообщило министерство национальной обороны Китая.

Совместные учения направлены на то, чтобы "углубить стратегическое сотрудничество между военными двух стран и укрепить их способность совместного реагирования на угрозы безопасности", как сообщило министерство обороны в Пекине. Маневры будут проходить по согласованной двумя странами программе. Военно-морские подразделения Китая и России также проведут совместную патрульную миссию "в важных районах Тихого океана". А китайские военные примут участие в учениях "Океан 2024", о которых объявил в декабре 2023 года тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу. Уже в июле прошлого года прошли совместные учения России и Китая в водах и воздушном пространстве Чжаньцзяна на юго-востоке Китая.