Парламент Бангладеш распущен на следующий день после отставки премьер-министра Шейх Хасины после нескольких дней яростных протестов против ее правительства. Об этом сообщила канцелярия президента. Распустить парламент, установив крайний срок до 11:00 по итальянскому времени, потребовали студенты Бангладеш, возглавлявшие акции протеста. Они также высказались против правительства во главе с военными, предложив на эту должность нобелевского лауреата мира Мухаммада Юнуса, который согласился возглавить временный кабинет.