Китай: Пекин, "Руководство Тайваня усиливает напряженность по вопросу о родине"

Китай критикует президента Тайваня за его заявления о «родине». Китайские власти указывают пальцем на тайваньского президента Уильяма Лая, обвиняемого в том, что он спровоцировал новый виток напряженности между сторонами рядом заявлений, в которых утверждал, что Пекин «не может быть родиной» граждан Тайваня.

«Ложь Лая в очередной раз демонстрирует его упрямую позицию в отношении независимости и его подозрительные намерения относительно конфронтации и усиления враждебности», — заявила Чжу Фэнлянь, представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня. Чжу обвинила Лая в «запугивании тайваньского народа, нанесении ущерба его интересам», — пишет South China Morning Post, и обвинила новоизбранного лидера в «сокрытии своих попыток генерировать сепаратистские настроения и вредить отношениям между двумя берегами Тайваньского пролива».

Лай ранее заявил, что «невозможно, чтобы Китай был родиной людей, живущих на Тайване», поскольку последний был основан до Китайской Народной Республики. «Наоборот, мы могли бы быть родиной 75-летних, которые сегодня живут в Китае», — провокация лидера Тайбэя.