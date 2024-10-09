Cerca nel sito
 
menu MENU
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Mercoledì 09 Ottobre 2024
Aggiornato: 16:21
10 ultim'ora BREAKING NEWS

Китай: Пекин, "Руководство Тайваня усиливает напряженность по вопросу о родине"

09 ottobre 2024 | 16.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Китай критикует президента Тайваня за его заявления о «родине». Китайские власти указывают пальцем на тайваньского президента Уильяма Лая, обвиняемого в том, что он спровоцировал новый виток напряженности между сторонами рядом заявлений, в которых утверждал, что Пекин «не может быть родиной» граждан Тайваня.

«Ложь Лая в очередной раз демонстрирует его упрямую позицию в отношении независимости и его подозрительные намерения относительно конфронтации и усиления враждебности», — заявила Чжу Фэнлянь, представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня. Чжу обвинила Лая в «запугивании тайваньского народа, нанесении ущерба его интересам», — пишет South China Morning Post, и обвинила новоизбранного лидера в «сокрытии своих попыток генерировать сепаратистские настроения и вредить отношениям между двумя берегами Тайваньского пролива».

Лай ранее заявил, что «невозможно, чтобы Китай был родиной людей, живущих на Тайване», поскольку последний был основан до Китайской Народной Республики. «Наоборот, мы могли бы быть родиной 75-летних, которые сегодня живут в Китае», — провокация лидера Тайбэя.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
leadership Taiwan Taiwan presidente di Taiwan patria
Vedi anche
News to go
Maltempo Italia, attesi temporali e piogge intense sul Centro-Nord
News to go
Sanità, report Gimbe: nel 2023 crollata spesa per prevenzione
News to go
Bankitalia: con revisione Istat ribasso stima Pil 2024 a +0,8%
News to go
A ottobre aumenti in busta paga, ecco per chi
News to go
7 ottobre, un anno fa l'attacco di Hamas a Israele
News to go
Energia, i dati della relazione annuale Mase
News to go
Servizio civile agricolo, cosa c'è da sapere
News to go
E' la Giornata mondiale degli Insegnanti
News to go
Terrorismo, 22enne egiziano arrestato per proselitismo sul web
News to go
Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna
News to go
Trasporti, sabato 5 ottobre sciopero nazionale Orsa
News to go
Piantedosi: "Con conflitti cresce rischio atti terroristici, non farci trovare impreparati"


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza