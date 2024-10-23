Cerca nel sito
 
menu MENU
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Mercoledì 23 Ottobre 2024
Aggiornato: 16:40
10 ultim'ora BREAKING NEWS

Беларусь: президентские выборы назначены на январь, демократические силы требуют прозрачности

23 ottobre 2024 | 16.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

В Беларуси назначены президентские выборы на 26 января следующего года, и все ожидают, что действующий лидер Александр Лукашенко сможет получить седьмой срок подряд. Лукашенко, верный союзник России и Владимира Путина, обвиняется в фальсификации предыдущих выборов и устранении политической оппозиции, а также в усилении репрессий против инакомыслия с тех пор, как Москва начала вторжение в соседнюю Украину в феврале 2022 года. Из изгнания в Литве бывший кандидат от демократов Светлана Тихановская призвала граждан «голосовать против всех, кто крадет у нас право голоса», несмотря на риск повторения инцидентов и страха, которые характеризовали месяцы после последних президентских выборов в 2020 году.

Беларусь является ближайшим и самым преданным союзником России и имеет множество договоров и соглашений с Москвой, своим основным экономическим партнером. Справедливо сказать, что Минск зависит от России на многих уровнях, от импорта нефти и газа до экономических субсидий. В то же время российские войска и военная техника регулярно размещаются в стране, которая была одним из плацдармов для вторжения в Украину, начавшегося в 2022 году. Лукашенко даже разрешил России разместить в стране ядерное оружие. Таким образом, избрание проевропейского президента может иметь непредсказуемые последствия для геополитического баланса сил в регионе, и именно поэтому как Кремль, так и те, кто управляет страной с момента ее основания, кажутся особенно внимательными к тому, чтобы избежать нежелательных событий.

Белорусские демократические силы, стремящиеся отстранить Лукашенко от власти с тех пор, как он пришел к власти в 1994 году после распада Советского Союза, ранее заявляли, что призовут международное сообщество не признавать выборы. Последние выборы 2020 года, как и все предыдущие, были отмечены сообщениями о широко распространенных фальсификациях. Пять лет назад объявление Центральной избирательной комиссией (ЦИК) о победе Лукашенко вызвало волну массовых протестов, которые, казалось, могли поставить Беларусь на грань революции. Однако Лукашенко удалось вернуть контроль над ситуацией, и последовавшие за этим жестокие репрессии привели к тому, что многие тысячи людей были арестованы или бежали.

По данным правозащитной группы «Вясна», в Беларуси насчитывается около 1300 политических заключенных. Среди тех, кто был вынужден эмигрировать в 2020 году, — бывшая соперница Светлана Тихановская, которая на выборах 2020 года, поддержанная Европейским союзом, считала, что победила, набрав более 60% голосов. Тихановская сразу же обрушилась с критикой на объявление даты выборов, поставив под сомнение возможность проведения свободных и честных президентских выборов. «Лукашенко объявил дату своей «перевыборов», — написала Тихановская в Х (бывший Twitter), намеренно исказив имя лидера. «Это фарс без реального избирательного процесса, проводимый в атмосфере террора». «Никаких альтернативных кандидатов или наблюдателей допущено не будет», — продолжила она.

42-летняя женщина, которая уже пять лет находится в изгнании, перемещаясь между Польшей и Литвой, обвинила «диктатора» Лукашенко в том, что он «украл у народа право выбора» и «удерживает власть путем репрессий и благодаря поддержке Кремля». Тихановская выступила от имени всех демократических сил Беларуси, потребовав прекращения всех форм репрессий, освобождения всех политических заключенных, реализации права всех граждан участвовать в выборах независимо от места их проживания, свободы объединений и равного доступа к средствам массовой информации, а также проведения выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ. «Если режим не выполнит эти требования, мы считаем, что то, что произойдет в 2025 году, будет имитацией избирательного процесса, — говорится в посте. — Мы призываем белорусов выразить протест, проголосовав против всех, кто крадет у нас право голоса. Мы также предложим другие способы протеста в зависимости от развития ситуации».

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
presidenziali a gennaio elezioni presidenziali annunciate presidenziali repressione del dissenso
Vedi anche
News to go
Ungheria chiede revoca immunità Salis
News to go
Coldiretti: esportazione agroalimentare +8% nel 2024
News to go
Moldova, passa di margine referendum su adesione all'Ue
News to go
Enti locali e spese per utenze, Assium: + un miliardo in 5 anni
News to go
Maltempo Emilia Romagna, oggi allerta meteo arancione
Maltempo in Calabria, esonda torrente: isolato Comune di Maida - Video
News to go
Bce taglia ancora i tassi d'interesse: mutui più accessibili
News to go
Maternità surrogata, non si placano le polemiche dopo ok definitivo al ddl
Festa del Cinema di Roma, Michele Riondino: "La vendetta ha sconfinato, in Palestina e nel resto del mondo" - Video
Festa del Cinema di Roma, red carpet in delirio per Ralph Fiennes e Juliette Binoche - Video
News to go
Campania da record per la spesa alimentare
News to go
Caro affitti, studenti universitari alle prese con costi alle stelle


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza