Беларусь: президентские выборы назначены на январь, демократические силы требуют прозрачности

В Беларуси назначены президентские выборы на 26 января следующего года, и все ожидают, что действующий лидер Александр Лукашенко сможет получить седьмой срок подряд. Лукашенко, верный союзник России и Владимира Путина, обвиняется в фальсификации предыдущих выборов и устранении политической оппозиции, а также в усилении репрессий против инакомыслия с тех пор, как Москва начала вторжение в соседнюю Украину в феврале 2022 года. Из изгнания в Литве бывший кандидат от демократов Светлана Тихановская призвала граждан «голосовать против всех, кто крадет у нас право голоса», несмотря на риск повторения инцидентов и страха, которые характеризовали месяцы после последних президентских выборов в 2020 году.

Беларусь является ближайшим и самым преданным союзником России и имеет множество договоров и соглашений с Москвой, своим основным экономическим партнером. Справедливо сказать, что Минск зависит от России на многих уровнях, от импорта нефти и газа до экономических субсидий. В то же время российские войска и военная техника регулярно размещаются в стране, которая была одним из плацдармов для вторжения в Украину, начавшегося в 2022 году. Лукашенко даже разрешил России разместить в стране ядерное оружие. Таким образом, избрание проевропейского президента может иметь непредсказуемые последствия для геополитического баланса сил в регионе, и именно поэтому как Кремль, так и те, кто управляет страной с момента ее основания, кажутся особенно внимательными к тому, чтобы избежать нежелательных событий.

Белорусские демократические силы, стремящиеся отстранить Лукашенко от власти с тех пор, как он пришел к власти в 1994 году после распада Советского Союза, ранее заявляли, что призовут международное сообщество не признавать выборы. Последние выборы 2020 года, как и все предыдущие, были отмечены сообщениями о широко распространенных фальсификациях. Пять лет назад объявление Центральной избирательной комиссией (ЦИК) о победе Лукашенко вызвало волну массовых протестов, которые, казалось, могли поставить Беларусь на грань революции. Однако Лукашенко удалось вернуть контроль над ситуацией, и последовавшие за этим жестокие репрессии привели к тому, что многие тысячи людей были арестованы или бежали.

По данным правозащитной группы «Вясна», в Беларуси насчитывается около 1300 политических заключенных. Среди тех, кто был вынужден эмигрировать в 2020 году, — бывшая соперница Светлана Тихановская, которая на выборах 2020 года, поддержанная Европейским союзом, считала, что победила, набрав более 60% голосов. Тихановская сразу же обрушилась с критикой на объявление даты выборов, поставив под сомнение возможность проведения свободных и честных президентских выборов. «Лукашенко объявил дату своей «перевыборов», — написала Тихановская в Х (бывший Twitter), намеренно исказив имя лидера. «Это фарс без реального избирательного процесса, проводимый в атмосфере террора». «Никаких альтернативных кандидатов или наблюдателей допущено не будет», — продолжила она.

42-летняя женщина, которая уже пять лет находится в изгнании, перемещаясь между Польшей и Литвой, обвинила «диктатора» Лукашенко в том, что он «украл у народа право выбора» и «удерживает власть путем репрессий и благодаря поддержке Кремля». Тихановская выступила от имени всех демократических сил Беларуси, потребовав прекращения всех форм репрессий, освобождения всех политических заключенных, реализации права всех граждан участвовать в выборах независимо от места их проживания, свободы объединений и равного доступа к средствам массовой информации, а также проведения выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ. «Если режим не выполнит эти требования, мы считаем, что то, что произойдет в 2025 году, будет имитацией избирательного процесса, — говорится в посте. — Мы призываем белорусов выразить протест, проголосовав против всех, кто крадет у нас право голоса. Мы также предложим другие способы протеста в зависимости от развития ситуации».