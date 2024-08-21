''Переговоров больше не будет, пока враг не будет полностью разгромлен''. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, заявив, что до сих пор велись ''бесполезные мирные переговоры, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму с неясными перспективами и последствиями''. Впрочем, теперь, ''после того, как киевские неонацисты совершили теракты в Курске'', Медведев отмечает, что ''пустые разговоры неавторизованных посредников закончились'' и ''теперь все понимают, что переговоров больше не будет''.