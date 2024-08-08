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Тунис: Саид назначил нового премьер-министра, Хашани отправлен в отставку

08 agosto 2024 | 11.11
Redazione Adnkronos
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Президент Туниса Каис Саид вчера отправил в отставку премьер-министра Ахмеда Хашани, назначенного на этот пост всего год назад, и назначил главой правительства министра социальных дел Камеля Мадури. Об этом сообщила канцелярия президента Туниса в кратком заявлении, опубликованном вечером на своей странице в Facebook, к которому прилагается фотография встречи Саида и Мадури во дворце Карфаген, резиденции президента. До назначения министром социальных дел в мае Мадури был председателем Национального фонда медицинского страхования и председателем Национального пенсионного и социального обеспечения. Он является исследователем и специалистом по праву Европейского Союза, институциональному праву и международным отношениям, сообщает новостной портал Kapitalis.

Год назад, в августе 2023 года, президент уволил с должности тогдашнего премьер-министра Наджлу Буден, назначенную менее чем за два года до этого, когда она стала первой женщиной, занявшей этот пост в истории страны. Оппозиция раскритиковала это решение, добавив, что ее «не удивляет стиль нынешнего режима, стремящегося к внезапной смене чиновников». Оппозиция, в основном объединенная вокруг Фронта национального спасения (ФНС), осудила усиление репрессий и потребовала отставки Саида, особенно в свете волны арестов оппозиционеров, активистов и журналистов, а также явки на конституционный референдум и выборы, состоявшиеся с тех пор в Тунисе.

Саид получил дополнительные полномочия в 2021 году, когда распустил избранный парламент, в котором доминировала исламистская партия «Аннахда», и продолжил править посредством указов, прежде чем взять под свой контроль судебную систему, что, по мнению его критиков, было самодержавным переворотом. Президент назначил президентские выборы на 6 октября, дату истечения срока его полномочий.

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