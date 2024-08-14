Япония: премьер Кисида уходит, 'не буду баллотироваться на пост главы партии'

Фумио Кисида делает шаг назад. Премьер-министр Японии объявил, что в сентябре не будет баллотироваться на переизбрание на пост главы Либерально-демократической партии (ЛДП), которая почти непрерывно находится у власти в Японии на протяжении десятилетий. На пресс-конференции, сообщает агентство Kyodo, он назвал это решение «первым шагом к тому, чтобы дать общественному мнению понять, что партия изменилась».

Его решение, подчеркивают японские СМИ, означает, что вскоре у Японии появится новый премьер-министр. Кисида, занимающий пост премьер-министра с 2021 года, чья популярность пострадала от серии скандалов, связанных с политической силой, подчеркнул, что депутаты партии «должны работать в унисон» под руководством нового лидера, чтобы восстановить доверие японцев к политике. И решать задачи, стоящие перед Страной восходящего солнца, от снижения рождаемости до укрепления обороноспособности. Но он не сказал ни слова о том, кого бы он хотел видеть своим преемником.