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Япония: премьер Кисида уходит, 'не буду баллотироваться на пост главы партии'

14 agosto 2024 | 10.37
Redazione Adnkronos
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Фумио Кисида делает шаг назад. Премьер-министр Японии объявил, что в сентябре не будет баллотироваться на переизбрание на пост главы Либерально-демократической партии (ЛДП), которая почти непрерывно находится у власти в Японии на протяжении десятилетий. На пресс-конференции, сообщает агентство Kyodo, он назвал это решение «первым шагом к тому, чтобы дать общественному мнению понять, что партия изменилась».

Его решение, подчеркивают японские СМИ, означает, что вскоре у Японии появится новый премьер-министр. Кисида, занимающий пост премьер-министра с 2021 года, чья популярность пострадала от серии скандалов, связанных с политической силой, подчеркнул, что депутаты партии «должны работать в унисон» под руководством нового лидера, чтобы восстановить доверие японцев к политике. И решать задачи, стоящие перед Страной восходящего солнца, от снижения рождаемости до укрепления обороноспособности. Но он не сказал ни слова о том, кого бы он хотел видеть своим преемником.

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