Cerca nel sito
 
menu MENU
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Martedì 06 Agosto 2024
Aggiornato: 09:40
10 ultim'ora BREAKING NEWS

Бангладеш: лауреат Нобелевской премии Юнус возглавит временное правительство

06 agosto 2024 | 09.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус согласился возглавить временное правительство Бангладеш в качестве главного советника. Об этом сообщает местная газета Daily Star со ссылкой на достоверные источники после отставки премьер-министра Шейх Хасины, которая нашла убежище в Индии. «Когда со мной связались от имени студентов, я сначала не согласился. Я сказал им, что у меня много работы. Но студенты настояли», — сказал Юнус источнику, цитируемому газетой.

«Я также подумал, что эти студенты так много протестовали, им пришлось так дорого заплатить за это», — прокомментировал основатель Grameen Bank, лауреат Нобелевской премии мира 2006 года. «Если студенты могут так жертвовать собой, если народ страны может так жертвовать собой, то и на мне лежит определенная ответственность. Поэтому я сказал им, что могу взять на себя эту ответственность».

«Многие люди, — сказали студенты, обращаясь к Юнусу, — погибли в этом движении, многие студенты и простые люди были убиты. Теперь у Бангладеш есть возможность управлять страной правильно. И это возможно, только если мы возьмем на себя ответственность. Если не взять на себя ответственность, это не будет хорошо ни для кого из нас». (следует)

«Мы решили, что временное правительство будет сформировано» «лауреатом Нобелевской премии доктором Мухаммадом Юнусом, который пользуется международным авторитетом и широким признанием», в качестве «старшего советника», то есть лидера, объявил в своем видеообращении Нахид Ислам, глава коллектива «Студенты против дискриминации».

Вчера в обращении к нации, транслировавшемся по государственному телевидению, глава армии Бангладеш генерал Вакир-уз-Заман объявил об отставке премьер-министра Шейх Хасины, 76 лет, пришедшей к власти в 2009 году. Он также объявил о скором формировании правительства армией.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
1 2 3 4
Vedi anche
News to go
Toti, processo immediato al via il 5 novembre
News to go
Guerra in Medio Oriente, ultime news di oggi
News to go
Esodo estivo, bollino nero per il primo weekend di agosto
News to go
Covid Italia, impennata di contagi: in 7 giorni +26%
News to go
Strage di Bologna, 44 anni fa l’attentato. Mattarella: "Ferita insanabile"
Olimpiadi Parigi 2024, le news di oggi 2 agosto - Video
Parigi 2024, chef Oldani: "Cucinare per gli Azzurri una bella sfida"
News to go
Maxi operazione antimafia a Catania, 13 arresti
Stop al lavoro dalle 12.30 alle 16, chi riguarda e le regioni coinvolte
News to go
Autonomia, raggiunte 500mila firme per referendum
News to go
Toti torna libero, gip Genova revoca domiciliari
News to go
Caldo record e afa in tutta Italia, oggi 12 città da bollino rosso


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza