Бангладеш: лауреат Нобелевской премии Юнус возглавит временное правительство

Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус согласился возглавить временное правительство Бангладеш в качестве главного советника. Об этом сообщает местная газета Daily Star со ссылкой на достоверные источники после отставки премьер-министра Шейх Хасины, которая нашла убежище в Индии. «Когда со мной связались от имени студентов, я сначала не согласился. Я сказал им, что у меня много работы. Но студенты настояли», — сказал Юнус источнику, цитируемому газетой.

«Я также подумал, что эти студенты так много протестовали, им пришлось так дорого заплатить за это», — прокомментировал основатель Grameen Bank, лауреат Нобелевской премии мира 2006 года. «Если студенты могут так жертвовать собой, если народ страны может так жертвовать собой, то и на мне лежит определенная ответственность. Поэтому я сказал им, что могу взять на себя эту ответственность».

«Многие люди, — сказали студенты, обращаясь к Юнусу, — погибли в этом движении, многие студенты и простые люди были убиты. Теперь у Бангладеш есть возможность управлять страной правильно. И это возможно, только если мы возьмем на себя ответственность. Если не взять на себя ответственность, это не будет хорошо ни для кого из нас». (следует)

«Мы решили, что временное правительство будет сформировано» «лауреатом Нобелевской премии доктором Мухаммадом Юнусом, который пользуется международным авторитетом и широким признанием», в качестве «старшего советника», то есть лидера, объявил в своем видеообращении Нахид Ислам, глава коллектива «Студенты против дискриминации».

Вчера в обращении к нации, транслировавшемся по государственному телевидению, глава армии Бангладеш генерал Вакир-уз-Заман объявил об отставке премьер-министра Шейх Хасины, 76 лет, пришедшей к власти в 2009 году. Он также объявил о скором формировании правительства армией.