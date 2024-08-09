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ЕС: пошлины на китайские электромобили, Пекин обращается в ВТО

09 agosto 2024 | 15.42
Redazione Adnkronos
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Китай обращается во Всемирную торговую организацию (ВТО) в разгар спора с ЕС по поводу пошлин на импорт китайских электромобилей. Китайская Народная Республика "обратилась к механизму урегулирования споров ВТО", сообщило министерство коммерции азиатского гиганта, передает официальное агентство Xinhua.

Для Пекина решение ЕС "лишено конкретных и правовых оснований, является серьезным нарушением норм ВТО и подрывает глобальное сотрудничество в борьбе с изменением климата". Дракон призывает ЕС отступить, "немедленно исправить свои ошибочные действия и работать над защитой стабильности экономического и торгового сотрудничества".

Уже в июне Пекин заявил, что оставляет за собой "право подать жалобу в ВТО", и пригрозил принять "все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний".

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