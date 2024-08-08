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Бангладеш: Юнус прибыл в Дакку, присяга ожидается сегодня вечером

08 agosto 2024 | 14.46
Redazione Adnkronos
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Экономист Мухаммад Юнус, отец микрокредитования, которому суждено стать главой временного правительства Бангладеш, прибыл сегодня днем в столицу Дакку из Дубая. Юнуса в аэропорту встретили начальник штаба армии Вакер-Уз-Заман и координаторы движения «Студенты против дискриминации».

Вакер-Уз-Заман ранее заявил, что, вероятно, сегодня вечером временное правительство во главе с экономистом Мухаммадом Юнусом будет приведено к присяге. Начальник штаба армии заявил вчера на пресс-конференции в Дакке, что консультативный совет может состоять из 15 членов.

В прошлый вторник президент Мохаммед Шахабуддин распустил парламент, открыв путь к формированию временного правительства в этой южноазиатской стране после падения правительства во главе с ушедшей в отставку премьер-министром Шейх Хасиной.

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